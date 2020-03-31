С 1 апреля на Столбах закроют опасный участок

31 Март 2020 2020-03-31T11:42:21+03:00

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С 1 апреля 2020 года на Столбах под Красноярском закрывают опасный участок маршрута. Он располагается между Первым и Третьим Столбом, пояснили в пресс-службе нацпарка.

Тропу временно перекрывают – из-за риска падения сухостойных деревьев. Стенд с информацией уже разместили на Перевале, а также непосредственно в районе скал, перед тем самым участком. На карте можно определить тропы для обхода.

Смотрим схему. Фото: нацпарк Столбы.

КОНКРЕТНО

Сейчас на Столбах наблюдается массовое усыхание (а вслед за ним и падение) пихты. Причина – нашествие с Дальнего Востока вредителя, полиграфа уссурийского. На Столбах он появился в 2012-м году. Из-за короеда началась массовая гибель пихты. Теперь больше 52% территории нацпарка считается сильно поврежденным древостоем, а, значит, относится к первому классу природной пожарной опасности.

Ученые предполагают, что постепенная деградация пихтовых лесов на Столбах будет продолжаться и в ближайшие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU