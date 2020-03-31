2020-03-31T10:44:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Усс и Олег Дерипаска обсудили борьбу с коронавирусом

Рассказываем об итогах встречи
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Александр Усс и Олег Дерипаска обсудили борьбу с коронавирусом.Александр Усс и Олег Дерипаска обсудили борьбу с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с Олегом Дерипаской, посвященную борьбе с коронавирусом. Известный промышленник посетил Красноярск, чтобы помочь жителям края сейчас, когда распространяется новая инфекция, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Итак, участники встречи обговорили порядок проведения специальных мероприятий, которые могут снизить риски заражения. В программе задействован фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской. Вместе с МГУ организовано дистанционное обучение врачей ведению респираторных пациентов и применению аппарата ИВЛ. Проект даст возможность врачам края освоить новые практики и оперативно консультироваться с ведущими российскими специалистами.

Также фонд «Вольное Дело» передал региону новый автомобиль скорой помощи. Произведенный на заводе ГАЗ, он отличается повышенной проходимостью, современным медицинским оснащением и средствами радиосвязи с возможностью использования системы ГЛОНАСС И GPS.

Кроме того, речь шла о совместных шагах, направленные на поддержку региона. Это поставки медицинского оборудования, дефицитных расходных материалов, привлечение квалифицированного персонала. И меры по преодолению негативных последствий в экономике, вызванных пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярск стал лидером в России по самоизоляции
Взносы на капитальный ремонт в Красноярске в условиях коронавируса: освободят ли власти горожан
«Коронавирусные» мошенники под видом волонтеров объявились в Красноярске
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Красноярске начали дезинфекцию остановок от коронавируса
В Красноярске набирают коронавирусных волонтеров
С 1 апреля на Столбах закроют опасный участок
Все сервисы Райффайзенбанка на длинных выходных будут доступны клиентам
Александр Усс и Олег Дерипаска обсудили борьбу с коронавирусом
Комплектование детсадов в Красноярске перенесли на неделю
Куда чаще всего переезжают из Красноярска, рассказали статистики
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне «ruAAA»
О банковских операциях и порядке гашения кредитов в Банке УРАЛСИБ
Джиган и Оксана Самойлова опровергли сообщение о продаже дома мечты
Поймай меня, если сможешь! Мужчина на снегоходе по асфальту пытался уйти от полицейских
Жительница Украины заразила четыре села коронавирусом и теперь боится, что ее сожгут вместе с домом
Владимир Путин наказал региональным властям контролировать цены на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты
Божена Рынска показала новорожденную дочку
Коронавирус в Красноярске: четвертый выздоровел, шестеро заразились прямо в городе
Российские лекарства против коронавируса: как скоро ученые их разработают и начнут применять
Нерабочая неделя в Красноярске с 28 марта по 5 апреля 2020 года: запасы продуктов взяли под контроль, разрешили работать салонам связи
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
Игоря Николаева лечат от пневмонии: оба теста на коронавирус оказались отрицательными
Оставшаяся без денег экс-жена Ивана Краско решила вернуться к в семью
Как прошел Час Земли в Норильске?
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
Коронавирус в Красноярске: где купить маски
Рядом были люди. Дальнобойщику перерезали горло в фуре на оживленной трассе