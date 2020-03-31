Александр Усс и Олег Дерипаска обсудили борьбу с коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T10:44:45+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу с Олегом Дерипаской, посвященную борьбе с коронавирусом. Известный промышленник посетил Красноярск, чтобы помочь жителям края сейчас, когда распространяется новая инфекция, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Итак, участники встречи обговорили порядок проведения специальных мероприятий, которые могут снизить риски заражения. В программе задействован фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской. Вместе с МГУ организовано дистанционное обучение врачей ведению респираторных пациентов и применению аппарата ИВЛ. Проект даст возможность врачам края освоить новые практики и оперативно консультироваться с ведущими российскими специалистами.

Также фонд «Вольное Дело» передал региону новый автомобиль скорой помощи. Произведенный на заводе ГАЗ, он отличается повышенной проходимостью, современным медицинским оснащением и средствами радиосвязи с возможностью использования системы ГЛОНАСС И GPS.

Кроме того, речь шла о совместных шагах, направленные на поддержку региона. Это поставки медицинского оборудования, дефицитных расходных материалов, привлечение квалифицированного персонала. И меры по преодолению негативных последствий в экономике, вызванных пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU