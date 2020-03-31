2020-03-31T10:20:17+03:00
Общество

Комплектование детсадов в Красноярске перенесли на неделю

Оно начнется с 6 апреля
Ася ЖУКОВА
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Комплектование детсадов в Красноярске перенесли на неделю.Комплектование детсадов в Красноярске перенесли на неделю.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Распределение мест в детских садах Красноярска переносится на неделю, оно стартует 6 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления образования.

Впрочем, такой перенос не скажется на сроках комплектования, заверяют специалисты. То есть первые итоги распределения станут известны в начале мая. В это же время начнет работу «горячая линия». А с 1 июня родители станут получать первые направления в детсады.

КОНКРЕТНО

Будет распределено почти 13 тысяч мест. В комплектовании примут участие дети, которым по состоянию на 1 сентября 2020 года исполнится от 1,5 до 7 лет. В нынешнем году братьев и сестер будут брать в один детсад, это в приоритете.

ВАЖНО

6 апреля очередь «заморозят». Место в ней своего ребенка в режиме онлайн увидеть будет нельзя. Данные обещают «разморозить» поэтапно. Окончить первый этап комплектования предполагают в начале мая. Точную дату сообщат дополнительно. После «разморозки» запустят «горячую линию». Будут принимать любые вопросы, касающиеся процедуры комплектования дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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