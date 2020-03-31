31 Март 2020 2020-03-31T09:59:59+03:00

Куда чаще всего переезжают из Красноярска, рассказали статистики. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Названы регионы, куда чаще всего уезжают из Красноярска и края. Об этом рассказали Горновости со ссылкой на пресс-службу Красноярскстата.

Итак, статистики выяснили: в прошлом году регион покинули 122 581 человек, прибыли 119 789. То есть миграционная убыль составила 2792 человека.

Примечательно, что больше всего к нам приезжают из Сибири: из Хакасии 5443 человека, Иркутской и Кемеровской областей (3999 и 1789, соответственно ). Нашлись и те, кто перебирается в Красноярский край из Краснодарского (1626 человек), Москвы (1524 человека) и Санкт-Петербурга (1278 человек).

Что касается уехавших, то чаще люди выбирали для жизни города Сибирского федерального округа, в том числе Хакасию. В республику по соседству переехали 5095 человек, в Иркутскую и Кемеровскую области по 2802 и 1745. 3020 человек отбыли в Краснодарский край, 2207 - в Москву, 2013 человек – в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU