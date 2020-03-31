2020-03-31T09:49:11+03:00
Экономика

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне «ruAAA»

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанка на уровне «ruAAA». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза финучреждения.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также высоким уровнем корпоративного управления. Банк обладает системной значимостью для российской банковской системы, а также высокой значимостью для материнской банковской группы, что обеспечивает высокую вероятность предоставления экстраординарной поддержки со стороны материнского банка», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, около 59% активов банка приходится на кредитный портфель, состоящий на 60% из задолженности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а 40% представлено кредитами физлиц.

У банка имеется значительный запас балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств ликвидными активами составляет 34% на 1 января 2020 года).

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