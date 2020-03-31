«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Райффайзенбанка на уровне «ruAAA»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанка на уровне «ruAAA». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза финучреждения.
«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также высоким уровнем корпоративного управления. Банк обладает системной значимостью для российской банковской системы, а также высокой значимостью для материнской банковской группы, что обеспечивает высокую вероятность предоставления экстраординарной поддержки со стороны материнского банка», — сказано в сообщении.
По данным аналитиков, около 59% активов банка приходится на кредитный портфель, состоящий на 60% из задолженности юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а 40% представлено кредитами физлиц.
У банка имеется значительный запас балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств ликвидными активами составляет 34% на 1 января 2020 года).