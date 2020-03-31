Поймай меня, если сможешь! Мужчина на снегоходе по асфальту пытался уйти от полицейских

31 Март 2020 2020-03-31T08:53:39+03:00

Мужчина на снегоходе по асфальту пытался уйти от полицейских. Фото: Мария ЛЕНЦ

Смотрим, как это было [видео]

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Курьезный случай произошел в Ирбейском районе Красноярского края. Водитель пытался сбежать от полицейских на снегоходе по асфальту, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Все случилось накануне вечером, 30 марта. Инспекторы ДПС МО МВД России «Ирбейский» патрулировали поселок и вдруг заметили нечто необычное: по «голому» асфальту двигался снегоход. Хотели было остановить, но, увидев полицейских, водитель дал по газам. Понятно, далеко не уехал.

Вскоре выяснилось, за рулем находился 35-летний мужчина. Прибор показал 0,85 промилле - водитель был пьян. Однако с результатами не согласился. Пришлось везти в районную больницу на медицинское освидетельствование. А снегоход отправили на специализированную стоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/769827" frameborder="0"></iframe> На снегоходе по асфальту житель красноярского края пытался скрыться от полиции.Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

И вот итог: за пьяное вождение мужчине грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет. А еще административный штраф - 30 000 рублей. Административный материал уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU