2020-03-31T08:48:39+03:00
Общество

Жительница Украины заразила четыре села коронавирусом и теперь боится, что ее сожгут вместе с домом

С началом эпидемии вернулась из Италии с заработков, устроила гулянку и отправилась майданить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Украины заразила четыре села коронавирусом. Фото: ото: REUTERSЖительница Украины заразила четыре села коронавирусом. Фото: ото: REUTERS
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Жительница села Коленоковцы Черновицкой области Украины обратилась к своим односельчанам через «Фейсбук». Пожилая женщина рыдает и умоляет пощадить ее, не сжигать ее в доме заживо с детьми и внуками. Чем же провинилась украинка-заробитчанка? А история ее – как раз на злобу дня.

До недавнего времени женщина по имени Елизавета работала в Италии уборщицей, разнорабочей. Когда началась пандемия, вернулась домой вместе с сотнями других гастарбайтеров. Тут бы ей дома посидеть. А она вместо этого пустилась во все тяжкие: позвала всех многочисленных родственников и устроила большое гуляние.

- Она еще и по митингам бегала, активистка, блин! 9 марта группа селян ездила пикетировать Черновицкую администрацию – и эта с ними! Нет, чтобы дома сидеть, она ходила и заразу разносила! И таких, как она, сотни на Буковине. Из-за них мор начнется, вторая Италия! – рассказали журналистам возмущенные сельчане.

На сельском майдане баба Лиза заразила и главу села. Он тоже на карантине. И еще 59 человек. Вот так благодаря ей Черновцы стали центром эпидемии коронавируса в Украине: с 19 марта это село и три соседних закрыты на карантин, на въезде стоят блокпосты, пишет kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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