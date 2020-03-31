31 Март 2020 2020-03-31T08:28:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин наказал региональным властям контролировать цены на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты. Он сообщил, что в целом в стране создан необходимый запас товаров жизненной необходимости. Однако замечены факты спекуляции и монопольного взвинчивания цен. Чтобы не допустить этого, власти должны постоянно отслеживать положение дел и не допускать локальных сбоев в розничном сегменте указанных товаров первой необходимости.

Это было озвучено накануне, во время совещания с полномочными представителями, которое прошло в режиме видеоконференции, сообщает kp.ru. По сути, глава государства вновь обратился к населению в связи со сложившейся ситуацией и призвал к слаженной работе всех структур власти:

- Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, укрепляющая доверие граждан. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это самое лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы.

Что касается медицины: в ближайшие дни завершится полная инвентаризация состояния и готовности медицинских учреждений, аппаратов ИВЛ. Они будут сведены в единую базу данных. Часть больниц на временной основе придется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Будут задействованы все лабораторные мощности и развернуты дополнительные меры диагностики. В ближайшие дни резко возрастут и объемы тестирования на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU