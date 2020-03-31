31 Март 2020 2020-03-31T08:23:53+03:00

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Светская обозревательница Божена Рынска показала новорожденную дочку. Малышка появилась на свет в начале марта - у суррогатной матери, рассказывает kp.ru.

Об этом вдова Игоря Малашенко объявила два дня назад. Причем не просто поделилась радостью, а выложила на своей странице фото с обложки журнала, где позирует с крохой на руках. Назвать ее она решила Женечкой.

- Вот это моя первая встреча с дочерью, - похвасталась Божена. - Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами… Девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Сейчас, почти в месяц, она смотрит, как абсолютно разумное создание. И также и ведет себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков… Дорогой Игорь, вот и все. У нас есть дочь! Она такая же красивая, как бесплатная сумка, только сопит...

Напомним, медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля 2019 года. Уже после смерти супруга Рынска узнала, что в завещании не значится. Значит, многомиллионное состояние достанется бывшей жене и троим взрослым детям Малашенко. Тогда она сделала ответный ход – и на свет появилась Женя. А вместе с ней и возможность получить свою долю состояния покойного мужа – 3,2 миллиона долларов, заключают знакомые с ситуацией источники.

ИСТОЧНИК KP.RU