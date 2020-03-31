2020-03-31T08:23:53+03:00
Общество

Божена Рынска показала новорожденную дочку

Малышка появилась на свет у суррогатной матери [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Божена Рынска показала новорожденную дочку. Фото: Божена РЫНСКА, соцсети.Божена Рынска показала новорожденную дочку. Фото: Божена РЫНСКА, соцсети.
Изменить размер текста:

Светская обозревательница Божена Рынска показала новорожденную дочку. Малышка появилась на свет в начале марта - у суррогатной матери, рассказывает kp.ru.

Об этом вдова Игоря Малашенко объявила два дня назад. Причем не просто поделилась радостью, а выложила на своей странице фото с обложки журнала, где позирует с крохой на руках. Назвать ее она решила Женечкой.

- Вот это моя первая встреча с дочерью, - похвасталась Божена. - Принесли кулек. Из него торчит огромный нос. Смотрит на меня раскосыми глазами… Девушка наша стала копией Игоря, я даже коллаж сделала. Сейчас, почти в месяц, она смотрит, как абсолютно разумное создание. И также и ведет себя. Мне сказали, что нынешние дети уже рождаются осмысленными. Это раньше приносили грушу из компота. А сейчас приносят готовых человечков… Дорогой Игорь, вот и все. У нас есть дочь! Она такая же красивая, как бесплатная сумка, только сопит...

Напомним, медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля 2019 года. Уже после смерти супруга Рынска узнала, что в завещании не значится. Значит, многомиллионное состояние достанется бывшей жене и троим взрослым детям Малашенко. Тогда она сделала ответный ход – и на свет появилась Женя. А вместе с ней и возможность получить свою долю состояния покойного мужа – 3,2 миллиона долларов, заключают знакомые с ситуацией источники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О банковских операциях и порядке гашения кредитов в Банке УРАЛСИБ
Джиган и Оксана Самойлова опровергли сообщение о продаже дома мечты
Поймай меня, если сможешь! Мужчина на снегоходе по асфальту пытался уйти от полицейских
Жительница Украины заразила четыре села коронавирусом и теперь боится, что ее сожгут вместе с домом
Владимир Путин наказал региональным властям контролировать цены на продовольствие, лекарства и средства индивидуальной защиты
Божена Рынска показала новорожденную дочку
Коронавирус в Красноярске: четвертый выздоровел, шестеро заразились прямо в городе
Российские лекарства против коронавируса: как скоро ученые их разработают и начнут применять
Нерабочая неделя в Красноярске с 28 марта по 5 апреля 2020 года: запасы продуктов взяли под контроль, разрешили работать салонам связи
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
Игоря Николаева лечат от пневмонии: оба теста на коронавирус оказались отрицательными
Оставшаяся без денег экс-жена Ивана Краско решила вернуться к в семью
Как прошел Час Земли в Норильске?
ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными
Коронавирус в Красноярске: где купить маски
Рядом были люди. Дальнобойщику перерезали горло в фуре на оживленной трассе