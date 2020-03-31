2020-03-31T07:15:10+03:00
Общество

Игоря Николаева лечат от пневмонии: оба теста на коронавирус оказались отрицательными

По словам супруги маэстро, он идет на поправку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Игоря Николаева лечат от пневмонии: оба теста на коронавирус оказались отрицательнымиИгоря Николаева лечат от пневмонии: оба теста на коронавирус оказались отрицательнымиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Композитор Игорь Николаев сейчас находится в «Коммунарке» (это московская клиническая больница, где проходят лечение пациенты с легочными заболеваниями, в настоящее время – главный госпиталь столицы для больных с коронавирусом). 13 марта маэстро побывал на вечеринке, где общался со Львом Лещенко, у которого после зарубежных гастролей было подозрение на коронавирус. А неделю назад Игорь Николаев сам приехал в больницу с жалобами на высокую температуру.

Первый тест на коронавирус у композитора оказался отрицательным, врачи поставили ему диагноз «долевая пневмония». А накануне с утра получил результаты второго теста, также отрицательные. И в целом он идет на поправку. Такой новостью поделилась с kp.ru супруга композитора Юлия Проскурякова: «Игорь чувствует себя намного лучше! Идет на поправку! Сегодня температура уже 36,7! Но пневмонию все равно нужно лечить, поэтому пока он останется в госпитале Коммунарки».

Сам Николаев написал в соцсетях: «Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за любовь, веру и надежду на лучшее!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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