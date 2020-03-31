2020-03-31T06:59:20+03:00
Общество

Оставшаяся без денег экс-жена Ивана Краско решила вернуться к в семью

Наталья Шевель молит «бывшего» о прощении, но…
Ася ЖУКОВА
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Оставшаяся без денег экс-жена Ивана Краско решила вернуться к в семью.Оставшаяся без денег экс-жена Ивана Краско решила вернуться к в семью.Фото: Тимур ХАНОВ
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Ей 29, ему 89… После развода с актером Иваном Краско Наталья Шевель (его четвертая по счету жена) одумалась и решила вернуться обратно, сообщает издание kp.ru. Напомним, их громкий роман, а потом и свадьбу широко обсуждали в СМИ и соцсетях. Впрочем, неравный брак просуществовал три года – с 2015-го по 2018-й. Иван Иванович мечтал о ребенке, но Наталья не собиралась рожать наследника. Кроме того, муж подозревал, что она ему неверна. Так что развод не заставил себя ждать.

Наталья улетела в Европу на заработки, Иван Иванович остался в родном театре в Санкт-Петербурге. Работает, на жизнь не жалуется. А недавно объявилась и экс-супруга. Увы, очередные отношения и карьера не задались, вот и захотела снова – в семью. По словам знакомых, женщина умоляет Краско о прощении.

Как оказалось, сейчас Наталья в Прибалтике. Собиралась улететь оттуда в Израиль к новому возлюбленному, но не получилось. Нашла работу в булочной, ее закрыли. Фактически женщина осталась на улице – без работы и средств.

Вот и обратилась к мужу, хочет вернуться, готова быть с ним до конца. Обещает сохранять верность. Но Иван Иванович пока в раздумьях: после развода, как мог, помогал бывшей деньгами. «А она позорит мою фамилию, - разводит руками актер. – Конечно, такая жена мне ни к чему. Но, с другой стороны, не бросать же ее на улице?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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