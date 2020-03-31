Как прошел Час Земли в Норильске?

31 Март 2020 2020-03-31T06:51:03+03:00

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В 2020 году международный Час Земли прошел в 14-й раз (в России - в 12-й раз). В этом году уличные массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса были отменены, Всемирный фонд дикой природы заменил их виртуальной программой в СМИ и социальных сетях. В частности, на радиостанции «Комсомольская правда» 28 марта с 20.00 до 21.30 прошла прямая трансляция с участием специалистов WWF России и друзей фонда. Они рассказали, как проводят «Час Земли» у себя дома. Кроме того, была прямая трансляция с Красной площади, где панда WWF наблюдала, как выключаются огни Кремля и Красной площади.

Час Земли – эффектное и зрелищное событие, всемирный флешмоб, однако Всемирный фонд дикой природы признает: акция носит символический характер и не преследует цели экономии электричества. Гораздо важнее, чтобы люди и компании не только задумались о сохранении природы, но и выработали экологические привычки: экономить электроэнергию, воду, не мусорить.

В этой акции учавствуют не только люди, но и города, и предприятия. В Красноярске на 60 минут без подсветки осталось здание мэрии вместе с часами, Театральная площадь, часовня Параскевы Пятницы. Уже в пятый раз участвует в акции «Час Земли» Заполярный филиал «Норникеля». В Норильске в 20.30 по местному времени на час были отключены архитектурная подсветка на Ленинском проспекте, наружное освещение зданий Дворца культуры, Норильской художественной галереи, Музея Норильска, административно-делового центра, МУП «Коммунальные объединенные системы», административно-бытовых комплексов на «Оль-Гуле» и стадионе «Заполярник». Были также отключены информационные экраны, которые расположены напротив музея Норильска.

«Норникель» уже сейчас имеет один из самых низких показателей выбросов парниковых газов среди глобальных горно-металлургических компаний: более 40% потребляемого им электричества производится из возобновляемых источников, а остальное приходится на природный газ (топливо с низким углеродным следом). Кроме того, «Норникель» реализует комплексную экологическую программу по защите окружающей среды, которая в Заполярном филиале позволит к 2025 году сократить выбросы сернистого газа на 90%.

Наша справка

Глобальная акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF) и проводится во всем мире с 2007 года. В этот час отключают свет и бытовые электроприборы; в городах отключается подсветка административных зданий и памятников архитектуры.

По данным ВЦИОМ, об акции «Час Земли» знают 56% россиян (в 2013 году их было 36%). Уже принимали в ней участие 23% граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU