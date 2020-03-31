Рядом были люди. Дальнобойщику перерезали горло в фуре на оживленной трассе

31 Март 2020 2020-03-31T06:07:46+03:00

Дальнобойщику перерезали горло в фуре на оживленной трассе в Красноярском крае. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

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Зверское убийство произошло на трассе в Красноярском крае. На обочине дороги Зеленогорск Заозерный 29 марта был обнаружен грузовик «ISUZU» (его номер номер С 458 НУ/197), а в нем – труп водителя, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

Чудовищную находку сделали уже вечером, около половины девятого, в трех километрах от КПП Зеленогорска по направлению к Заозерному. У водителя была прострелена голова и перерезана шея.

Причем, по мнению экспертов, преступление совершили в тот же день, 29 марта, примерно в 13 часов, когда на трассе много машин – грузовых и легковых.

- По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - рассказывают сотрудники ведомства.

КОНКРЕТНО

Следствие просит помощи в розыске свидетелей. Если вы видели, как все произошло, звоните в дежурную часть МО МВД России «Бородинский» по телефону 8-931-65-2-11-21.

ИСТОЧНИК KP.RU