Китай направил на помощь Красноярскому краю защитные маски и костюмы

30 Март 2020 2020-03-30T16:53:02+03:00

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Китай направил в Красноярский край гуманитарный груз - 300 защитных костюмов и 50 тысяч масок, подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в правительстве региона. Груз отправлен из Харбина, с которым у края налажены партнерские контакты. Помощь региону как нельзя кстати - в аптеках масок не раздобыть, и красноярцы нередко покупают их через интернет, со складов.

Добавим, что в разгар эпидемии в Китае Красноярский край также протянул руку помощи - в провинцию Хэйлунцзян было отправлено 50 тысяч медицинских масок. Теперь, поскольку в КНР эпидемию побороли, защита нужнее здесь. Стоит также отметить, что в связи с тотальным дефицитом средств защиты, которые рекомендованы к ношению Роспотребнадзором, на предприятиях легкой промышленности края решено начать отшив масок.

ИСТОЧНИК KP.RU