2020-03-30T16:53:02+03:00
Общество

Китай направил на помощь Красноярскому краю защитные маски и костюмы

В разгар эпидемии в КНР регион поддержал провинцию Хэйлунцзян
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Медицинские маски не купить - в аптеках дефицитМедицинские маски не купить - в аптеках дефицитФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Китай направил в Красноярский край гуманитарный груз - 300 защитных костюмов и 50 тысяч масок, подтвердили «Комсомольской правде» - Красноярск в правительстве региона. Груз отправлен из Харбина, с которым у края налажены партнерские контакты. Помощь региону как нельзя кстати - в аптеках масок не раздобыть, и красноярцы нередко покупают их через интернет, со складов.

Добавим, что в разгар эпидемии в Китае Красноярский край также протянул руку помощи - в провинцию Хэйлунцзян было отправлено 50 тысяч медицинских масок. Теперь, поскольку в КНР эпидемию побороли, защита нужнее здесь. Стоит также отметить, что в связи с тотальным дефицитом средств защиты, которые рекомендованы к ношению Роспотребнадзором, на предприятиях легкой промышленности края решено начать отшив масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай направил на помощь Красноярскому краю защитные маски и костюмы
Красноярский «Биг-Бен» просит горожан остаться дома и беречь друг друга
Райффайзенбанк обновляет программу по работе со стартапами
В России выросло количество зараженных коронавирусом до 1 836 человек
Мишустин призвал регионы ввести самоизоляцию и штрафы для нарушителей по всей России
Жители России могли переболеть коронавирусом до эпидемии
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: подтверждено 2 новых заболевших
В Норильске накрыли игорный клуб и задержали 37-летнюю владелицу
Подростки обманом выманили у приятеля телефон и украли деньги через «мобильный банк»
Нерабочая неделя в Красноярске: какие предприятия отказываются соблюдать карантин
Коронавирус в Красноярске: найдены еще три нарушителя самоизоляции
Первый пошел. Клещи покусали жителя Красноярска на Татышеве
Жители Красноярска штурмом берут перешедшие на работу по записи МФЦ
Ремонт теплосетей: изменится схема движения на Дубровинского в Красноярске
В Красноярске спрос на «удаленку» вырос на 34% за 5 лет
В Красноярском крае главбух на зарплате украла свыше 10 миллионов рублей
Красноярские воспитатели решили заниматься с детсадовцами онлайн
Пьяная жительница Красноярска вылетела на «встречку» и погубила пассажира
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: ожидается подтверждение 9 случаев