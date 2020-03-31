ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали совместное предприятие по работе с большими данными

31 Март 2020 2020-03-31T06:36:41+03:00

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ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Ростелеком» зарегистрировали компанию ООО «Платформа больших данных», которая будет заниматься разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Управление новым совместным предприятием (СП) будет осуществляться на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя с каждой стороны.

Технологической основой СП станет платформа, которая будет открыта, в том числе через интерфейс прикладного программирования (API), для всех заинтересованных участников рынка из таких отраслей, как ритейл, телеком, финансовые услуги, девелопмент, а также для организаций государственного сектора. Клиенты платформы смогут получать продукты и услуги на основе уникального набора знаний об аудитории и ее поведении в формате сегментов. Все используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, в то же время они будут деперсонализированы и зашифрованы. Запуск первых пилотных проектов планируется до конца 2020 года.

«Мы сейчас находимся в процессе формирования основы команды, которая будет отвечать в том числе за стратегическую дорожную карту продуктов и услуг платформы. Совместно с партнером мы объединили усилия и сосредоточились на разработке рыночных решений для различных сегментов бизнеса. Подробности про конкретные продукты и услуги СП мы раскроем позднее. Мы рассчитываем значительно расширить спектр предложений на российском рынке по работе с большими данными, привнеся в него свою экспертизу и технологии», — сказал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

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