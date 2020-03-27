2020-03-27T12:52:32+03:00
Общество

Митрополит Пантелеимон предал врачам БСМП, работающим с зараженными коронавирусом, образки Святителя Луки

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Иконы Святителя Луки Фото: прсс-служба епархииИконы Святителя Луки Фото: прсс-служба епархии
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В Красноярске 85 врачей находятся на передовой борьбы с коронавирусом - в добровольной самоизоляции они помогают зараженным людям. Когда в БСМП начали поступать первые больные, каждому медику дали право отказаться от работы в опасных для жизни условиях, но никто не ушел. Красноярцы засыпали врачей подарками и даже домашней выпечкой - в благодарность. Но это пища телесная.

А в пятницу, 27 марта, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон передал врачам образки прославленного хирурга Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), И слова поддержки.

- Наши красноярские врачи, медицинские сестры, младший медицинский и немедицинский персонал взяли на себя послушание о защите здоровья, требующее исполнения всех санитарно-гигиенических норм и требований, чтобы на совесть победить ту коронавирусную угрозу, что сейчас вызывает беспокойство у всего человечества, - обратился к врачам владыка. - Труд, который взяли на себя наши медицинские работники — это не просто яркий пример мужества, это подвиг и образец христианской любви, исходящей от людей в белых халатах. И дай Господь всем терпения и благословения на долгие годы труда, и исполнения всех надежд и планов, какие есть у каждого доктора и работника здравоохранения.

Письмо митрополита Пантелеимона уже передали врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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