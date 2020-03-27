2020-03-27T12:22:15+03:00
Происшествия

На 62-летнего проповедника Свидетелей Иеговы* завели уголовное дело за экстремизм

Житель Красноярска продолжал вовлекать в ряды сторонников людей, несмотря на то, что организация запрещена в России
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска попал под уголовное дело за экстремизм, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. 62-летний мужчина живет в Октябрьском районе краевого центра, является Свидетелей Иеговы (запрещенной в России тоталитарной секты). И несмотря на то, что мужчина знал о запрете деструктивных проповедей, он продолжал вовлекать в ряды секты людей и консультировать по вопросам «веры».

- Подозреваемый, несмотря на решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации религиозной организации Свидетели Иеговы «Красноярск», продолжал координировать проповедническую религиозную деятельность, оказывал необходимую информационную, консультативную и иную помощь, проводил семинары по обучению религии, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном СК.

Сейчас мужчину и других последователей секты допрашивают следователи. Изъята запрещенная к распространению литература. Против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. .282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации).

*Запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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