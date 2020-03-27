Нерабочая неделя в Красноярске: ГИБДД будет регистрировать авто и выдавать права только по записи
Все государственные службы меняют режим работы в связи с коронавирусом. Как правило, переходят они на систему предварительной записи. Так поступили МФЦ, налоговая служба, а теперь и ГИБДД. В ГУ МВД по Красноярскому краю «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали, что теперь регистрировать автомобили, а также выдавать водительские удостоверения инспекторы будут только по записи. Спросите, что же делать, если произошло ДТП?
- Автоинспекторы рекомендуют водителям в случае дорожно-транспортных происшествий воспользоваться упрощенной процедурой оформления по Европротоколу, - пояснили в пресс-службе полиции края. - Процедура дооформления ДТП на пункте будет осуществляться по предварительной записи участников для исключения скопления граждан в «живых» очередях.
Кроме того, в полиции рассказали, что в полку, где традиционно водителей немало, постоянно дезинфицируют помещения. А все сотрудники работают в масках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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