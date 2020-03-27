Красноярского производителя оштрафовали за мясо с возбудителем менингита

27 Март 2020 2020-03-27T11:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхознадзор нашел 42,9 килограмма карбоната, пораженного бактериями листерии – они вызывают у человека менингит и энцефалит. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ведомства, испорченный свиной карбонат обнаружили у ООО «Чистые продукты Сибири» во время внеплановой проверки.

Специалисты ведомства взяли пробы карбоната и обнаружили в нем опаснейшую бактерию.

- Согласно сведениям ФГИС «Меркурий», производителем указанной продукции являлось ООО «Чистые продукты Сибири», – сообщили в региональном Россельхознадзоре.

При этом общеизвестно, что листерия поражает центральную нервную систему человека, - мясо опасно. Кроме того, в мясном цехе нашли тухлое филе цыплёнка. Грудку, как и карбонат, отправили на уничтожение.

Но и это еще не все. Инспекторы нашли факты несвоевременно гашения 10 электронных ветеринарных сопроводительных документов на 239 килограммов колбасных изделий и филе грудки цыпленка в адрес ООО «Сибирский городок».

Это не говоря о том, что производитель не озаботился санитарией в помещениях – пол с выбоинами, помыть такой тщательно просто невозможно. За весь этот впечатляющий перечень нарушений директор получил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU