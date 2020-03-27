Нерабочая неделя в Красноярске: налоговая будет принимать только по записи
Налоговые органы меняют режим работы. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном УФНС, в течение ближайшей недели, которая в стране объявлена нерабочей (с 27 марта по 3 апреля), специалисты будут принимать красноярцев только по предварительной записи на официальном сайте в разделе «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
Но даже если запись уже имеется, попасть в налоговую смогут не все.
- Посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекции через сервис, обслуживаться не будут, - сообщили в пресс-службе УФНС по Красноярскому краю.
Данные меры связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории России и Красноярского края. Посетителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать мерами безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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