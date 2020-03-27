2020-03-27T11:21:43+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Красноярске: налоговая будет принимать только по записи

Мам с малышами и пожилых людей принимать не будут вообще
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Стариков и людей с маленькими детьми принимать не будутСтариков и людей с маленькими детьми принимать не будутФото: Мария ЛЕНЦ
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Налоговые органы меняют режим работы. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном УФНС, в течение ближайшей недели, которая в стране объявлена нерабочей (с 27 марта по 3 апреля), специалисты будут принимать красноярцев только по предварительной записи на официальном сайте в разделе «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Но даже если запись уже имеется, попасть в налоговую смогут не все.

- Посетители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на прием в инспекции через сервис, обслуживаться не будут, - сообщили в пресс-службе УФНС по Красноярскому краю.

Данные меры связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории России и Красноярского края. Посетителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать мерами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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