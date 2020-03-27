2020-03-27T11:02:15+03:00
Дом. Семья

На юге Красноярского края заметили «Христовых птиц» с необычными клювами

Клесты-еловики, по легенде, пытались спасти Спасителя
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Клест-еловик Фото: Элинор ПэйтКлест-еловик Фото: Элинор Пэйт
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В нацпарке «Шушенский бор» заметили клестов-еловиков. Это пташки необычные - они невелики ростом и имеют загнутый в разные стороны клювик, рассказали в нацпарке. У самцов ярко-малиновый наряд, они настоящие красавцы, оперение у самочек клестов-еловиков более спокойное. Но тоже очень красивое. А еще у них есть своя легенда, связанная с необычной формой клюва.

- Легенда о том, что когда Христос был распят на кресте, именно клест пытался его спасти, вынимая гвозди из тела, отчего и погнул свой клюв, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск орнитологи нацпарка. - Сил у малой пташки не хватило, кроме клюва, клест поранился, и его грудка обагрилась кровью. Поэтому клеста нередка называют «Христовой птицей.

Впрочем, легенда легендой, но есть и вполне научное объяснение: загнутый в разные стороны клюв нужен птичке для того, чтобы добывать себе пропитание. В меню у клеста-еловика в основном семена хвойных пород деревьев. Но легенда, конечно, красивая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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