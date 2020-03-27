2020-03-27T10:45:30+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: краевая больница прекращает плановый прием

Медики предупредили, что с 30 марта уходят на усиленный режим работы из-за распространения коронавируса в регионе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Медики будут консультировать удаленноМедики будут консультировать удаленноФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Врачи краевой больницы в Красноярске с 30 марта прекращают очный прием пациентов. Официальное сообщение об этом распространила пресс-служба больницы. С 30 марта консультации врачей со специалистами муниципальных образований будут проходить удаленно. Пациенты также не смогут пройти обследование лично.

Лечащий врач по месту жительства сможет отправить на очный прием в краевую больницу пациента только тогда, когда в регионе снимут все ограничительные меры, пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в ККБ.

Медики просят красноярцев и жителей края с пониманием отнестись к ситуации.

- Это вынужденная, но необходимая мера, принятая для противодействию распространения опасной инфекции Covid-19, - говорится в сообщении краевой больницы.

Напомним, что по данным на 27 марта в регионе официально подтверждено 8 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Красноярске: ГИБДД будет регистрировать авто и выдавать права только по записи
Красноярского производителя оштрафовали за мясо с возбудителем менингита
Нерабочая неделя в Красноярске: налоговая будет принимать только по записи
На юге Красноярского края заметили «Христовых птиц» с необычными клювами
Красноярские дворники создали сверхмощный пылесос для уборки улиц
Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: краевая больница прекращает плановый прием
Сегмент малого и микро бизнеса Райффайзенбанка заработал рекордную прибыль
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
14-летний подросток на «Тойота» протаранил «Хонду» и сбежал с места ДТП
В Красноярске длинные выходные начнутся с дождей и похолодания
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Супермаркеты Красноярска наносят разметку интервалов для покупателей
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшаяся из ОАЭ женщина с симптомами и ее муж не ушли на карантин
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшийся из Австрии мужчина заразил 3 человек
В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусом