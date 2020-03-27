Коронавирус в Красноярске, новости на 27 марта 2020: краевая больница прекращает плановый прием
Врачи краевой больницы в Красноярске с 30 марта прекращают очный прием пациентов. Официальное сообщение об этом распространила пресс-служба больницы. С 30 марта консультации врачей со специалистами муниципальных образований будут проходить удаленно. Пациенты также не смогут пройти обследование лично.
Лечащий врач по месту жительства сможет отправить на очный прием в краевую больницу пациента только тогда, когда в регионе снимут все ограничительные меры, пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в ККБ.
Медики просят красноярцев и жителей края с пониманием отнестись к ситуации.
- Это вынужденная, но необходимая мера, принятая для противодействию распространения опасной инфекции Covid-19, - говорится в сообщении краевой больницы.
Напомним, что по данным на 27 марта в регионе официально подтверждено 8 случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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