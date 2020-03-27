2020-03-27T12:22:50+03:00
Экономика

Райффайзенбанк заработал рекордную прибыль в размере 37.6 млрд руб. за 2019 год

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Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 2019 год. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

- Рост чистой прибыли – 11.5% до 37 632 млн руб.

- Чистый процентный доход вырос на 9.4% до 57 516 млн руб.

- Рост чистого комиссионного дохода – 20.1% до 21 327 млн руб.

- Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов 23.35%.

- Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 16.4% по итогам 2019 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 16.5% до 310 710 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +12.8% до 387 050 млн руб., средний бизнес показал рост на +34.6% до 77 213 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +24.2% до 27 362 млн руб., по сравнению с 2018 годом.

- Средства клиентов на 31.12.2019 составили 955 082 млн руб., увеличившись на 9.5% по сравнению с 2018 годом, рост средств на счетах и депозитах юридических лиц составил 16.9% до 474 343 млн руб., рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 3.0% до 480 739 млн руб.

«Прошлый год еще раз доказал эффективность нашей бизнес-модели. Мы продолжаем строить долгосрочный и рентабельный бизнес в России, предлагая клиентам высокотехнологичные финансовые решения. – прокомментировал Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка. - Уровень удовлетворенности наших клиентов вырос по итогам 2019 года, а это значит, что наши сервисы и продукты широко востребованы как в розничном сегменте, так и в корпоративном бизнесе».

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