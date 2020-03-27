Сегмент малого и микро бизнеса Райффайзенбанка заработал рекордную прибыль

27 Март 2020 2020-03-27T09:29:14+03:00

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Чистая прибыль в сегменте малого и микро бизнеса Райффайзенбанка в 2019 году выросла на 27% и достигла 6 828 млн руб. Ключевую роль в рекордной прибыли сегмента сыграли существенный рост клиентской базы, рекордные показатели кредитования в 2019, а также рост чистых комиссионных доходов, которые составляют более 50% операционной прибыли сегмента.

Количество клиентов в сегменте малого бизнеса за год выросло и достигло 132 тысяч. Основными факторами роста клиентской базы стали расширение географии обслуживания за счет выхода банка в новые города в дистанционном формате, развитие цифровых продуктов и сервисов. На конец 2019 года Райффайзенбанк оказывает услуги малому бизнесу в более чем 100 городах России.

По итогам 2019 года кредитный портфель сегмента малого и микро бизнеса Райффайзенбанка вырос на рекордные 24.2% и достиг 27 362 млн руб. на конец 2019 года.

«В связи со снижением процентных ставок в 2019 году кредиты стали более доступны для малого бизнеса. Наряду с этим ключевую роль в росте темпов кредитования сыграли автоматизация и упрощение процесса кредитования, а также программа льготного кредитования МСП, которая обеспечила 50% новых выдач. Приоритетными направлениями в 2019 году были повышение операционной эффективности и улучшение клиентского опыта, мы планируем фокусироваться на них и в 2020. Частью стратегии является также развитие нефинансовых цифровых сервисов, таких как онлайн-бухгалтерия», — резюмировал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.