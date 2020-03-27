14-летний подросток на «Тойота» протаранил «Хонду» и сбежал с места ДТП

27 Март 2020 2020-03-27T09:19:46+03:00

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В Курагино 14-летний подросток устроил ДТП. Паренек, как выяснили полицейские, взял машину у отчима - с его разрешения, чтобы быстренько съездить в магазин. Возможно, об этом бы не узнали, но вышла серьезная неприятность: мальчик на «Тойоте» протаранил другой автомобиль - «Хонду». А потом сбежал с места аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/769054" frameborder="0"></iframe> Задержание подростка в Курагино.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы на одной из улиц заметили автомобиль по ориентировке схожий с предполагаемым участником ДТП. Водитель транспортного средства законное требование сотрудников полиции об остановке проигнорировал и попытался скрыться, однако был остановлен, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в краевом главке МВД.

Материалы дела подростка уже передали в ОПДН. Что касается отчима, разрешившего ребенку сесть за руль, то по ч.3 ст.12.7 КоАП России (передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления) ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU