В Красноярске длинные выходные начнутся с дождей и похолодания

27 Март 2020 2020-03-27T06:37:48+03:00

На следующей неделе в город придет тепло Фото: Мария ЛЕНЦ

… а на следующей неделе в город придет тепло

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Синоптики Гидрометцентра рассказали, какая погода ожидает красноярцев на длинных выходных. По информации метеорологов, в городе будет дождливо, прохладно, а также ожидается ветер. В иные дни – сильный.

Пятница, 27 марта, будет теплой. Днем воздух прогреется до плюс 8 – 10 градусов. Ночь субботы ожидается пасмурной – до минус 1 градуса. Дождь начнет пробрасывать в субботу, 28 марта. День выдастся облачным с прояснениями, ожидается западный ветер.

В воскресенье, 29 марта, столбики термометров поднимутся до плюс 4 градусов днем, ночью ожидается легкий морозец - температура воздуха в Красноярске будет доходить до минус 2 градусов.

Похожая картина по погоде ожидается и в понедельник. А на «отпускной» неделе в город придет потепление – до плюс 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU