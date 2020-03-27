Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшаяся из ОАЭ женщина с симптомами и ее муж не ушли на карантин

27 Март 2020 2020-03-27T04:59:53+03:00

Жительница Красноярска и ее муж не ушли на карантин после поездки в ОАЭ, а потом у нее выявились симптомы коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

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Валентина В. и ее муж Игорь Н. 20 марта вернулись в Красноярск с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает ТВК. На 14-дневный карантин, которого требуют сегодня не только закон и эпидемиологи, но и здравый смысл, пара уходить не стала. Пошли на работу. У обоих приличные должности в компании, обслуживающей крупную золотодобывающую организацию. Она трудится в кадровой службе, он тоже какая-то шишка.

… А потом у женщины появились симптомы заболевания. Сейчас она в числе «подозреваемых» на COVID-19. За время, пока пара ходила на работу, они, естественно, контактировали с десятками людей. Она «персоналила», он вел совещания, решал вопросы. Естественно, и дома они не сидели - ходили в кафе и рестораны, в магазины.

После того, как симптомы выявились, о спокойной жизни пришлось забыть. Очевидцы сообщают, что сотрудников компании, которые контактировали с возможными зараженными, вывозили из офиса автобусом – на проверку. Впрочем, в самой организации данный факт отрицают. Более того, утверждают, что сотрудница с симптомами на работу не выходила вообще. А контактировала с коллегами вне офиса, в свободное время. Впрочем, того, что ее муж вел совещания, не отрицают.

Есть и другая информация: пока у женщины стоит диагноз «грипп», и поэтому сотрудников, с которыми она общалась, не стали тотально проверять. Что касается «подозреваемой», то ее анализ направили в научный центр «Вектор» (Новосибирск). Ждут результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU