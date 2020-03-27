2020-03-27T04:59:53+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшаяся из ОАЭ женщина с симптомами и ее муж не ушли на карантин

Источники сообщают об эвакуации сотрудников компании, с которыми контактировала семья
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Жительница Красноярска и ее муж не ушли на карантин после поездки в ОАЭ, а потом у нее выявились симптомы коронавирусаЖительница Красноярска и ее муж не ушли на карантин после поездки в ОАЭ, а потом у нее выявились симптомы коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Валентина В. и ее муж Игорь Н. 20 марта вернулись в Красноярск с отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает ТВК. На 14-дневный карантин, которого требуют сегодня не только закон и эпидемиологи, но и здравый смысл, пара уходить не стала. Пошли на работу. У обоих приличные должности в компании, обслуживающей крупную золотодобывающую организацию. Она трудится в кадровой службе, он тоже какая-то шишка.

… А потом у женщины появились симптомы заболевания. Сейчас она в числе «подозреваемых» на COVID-19. За время, пока пара ходила на работу, они, естественно, контактировали с десятками людей. Она «персоналила», он вел совещания, решал вопросы. Естественно, и дома они не сидели - ходили в кафе и рестораны, в магазины.

После того, как симптомы выявились, о спокойной жизни пришлось забыть. Очевидцы сообщают, что сотрудников компании, которые контактировали с возможными зараженными, вывозили из офиса автобусом – на проверку. Впрочем, в самой организации данный факт отрицают. Более того, утверждают, что сотрудница с симптомами на работу не выходила вообще. А контактировала с коллегами вне офиса, в свободное время. Впрочем, того, что ее муж вел совещания, не отрицают.

Есть и другая информация: пока у женщины стоит диагноз «грипп», и поэтому сотрудников, с которыми она общалась, не стали тотально проверять. Что касается «подозреваемой», то ее анализ направили в научный центр «Вектор» (Новосибирск). Ждут результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Красноярске на 27 марта 2020: вернувшаяся из ОАЭ женщина с симптомами и ее муж не ушли на карантин
Коронавирус в Красноярске на 26 марта 2020: вернувшийся из Австрии мужчина заразил 3 человек
В Хакасии подтвердился второй случай заражения коронавирусом
Жительница Красноярска могла заразиться коронавирусом в ОАЭ
Красноярским иностранцам разрешили продлить визу
Тысячи иностранцев застряли в аэропортах столицы из-за коронавируса
По данным полиции 190 красноярцев нарушили карантинный режим
Помогите мишутке: красноярские волонтеры просят о помощи раненому щенку
Антон Красильников возглавит ипотечное кредитование в Райффайзенбанке
Стало известно имя нового прокурора Красноярского края
Александр Усс рассказал о проекте дороги из Белых Рос на Николаевский мост
«Получил награду лучшего игрока матча»: 9-летний хоккеист из Красноярска удивляет своими успехами
Коронавирус в Красноярске на 26 марта 2020: под подозрением на заболевание 6 взрослых и 1 ребенок
В Красноярском крае ночью пожарные вывели из горящего дома 18 человек
В Красноярске начали убирать незаконные свалки
В Железногорске водителя-нарушителя вычислили по соцсетям
Нерабочая неделя в Красноярске: отменяют штрафы за проезд по выделенным полосам
В Красноярском крае продолжают работать 109 ледовых переправ
Пособия на детей в Красноярском крае 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей
Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 марта 2020 года: 5 подтвержденных случаев заболевания и 7 предварительных
В СИЗО и колониях Красноярского края прекратили свидания заключенных с родными
В Красноярском крае открылась горячая линия по коронавирусу для пожилых людей и инвалидов
Тысячи гастарбайтеров не смогли выехать на родину, застряв в аэропортах Москвы