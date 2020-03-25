2020-03-25T10:32:32+03:00
Происшествия

В Норильске восьмиклассник напал с ножом на 17-летнего приятеля

Интернатовец изрезал друга, когда они вместе выпивали [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Преступление раскрыто по горячим следамПреступление раскрыто по горячим следамФото: Мария ЛЕНЦ
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15-летний интернатовец (ученик 8 класса) напал с ножом на друга в Норильске, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.. Произошло все глубокой ночью в квартире, где подростки вместе распивали спиртное.

Причем один из них из относительно благополучной семьи - отец работает водителем в транспортной компании. А нападавший живет и учится в школе-интернате, мать мальчика нигде не трудоустроена.

- Учащийся 8 класса школы-интернат, который уже состоит на учете за совершения административного правонарушения, ходе распития спиртных напитков и ссоры причинил колото-резанное ранение брюшной полости другу, - сообщает источник.

Помимо этого у пострадавшего резаная рана шеи и предплечья. От преступления восьмиклассник не отказывался, у него даже нашли нож, которым тот порезал друга. Полиция передала материалы дела в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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