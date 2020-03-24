В Красноярске проверили качество водопроводной воды

24 Март 2020 2020-03-24T16:45:07+03:00

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В Красноярске специалисты проверили качество водопроводной воды, которая подается потребителям в городские квартиры. «КрасКом» опубликовал подробные результаты исследований по каждому водозабору с разбивкой по районам города. Общий результат: красноярская вода по-прежнему является одной из самых лучших в России, а минеральные и органические вещества присутствуют в ней в допустимых пропорциях, сообщает «ТВК Красноярск».

Добавим, что ежедневно лаборанты компании «КрасКом» проверяют 40 проб питьевой воды, состав воды исследуют по 70 показателям: физическим (цветность, мутность), а также по микробиологическим, химическим, паразитологическим и радиологическим.

По словам руководителя компании Олега Гончеровать, сейчас перед ними стоит задача снизить потери холодной воды во время ее транспортировки от водозабора до потребителя:

- Установка приборов учета и регулирующей аппаратуры, настройка гидравлических режимов и замена трубопроводов позволили нам за последние три года сократить объем добываемой воды на 55 тысяч кубометров в год, – отмечает Олег Гончеров.

ИСТОЧНИК KP.RU