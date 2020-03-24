2020-03-24T16:11:19+03:00
Общество

На врача-инфекциониста, которая заразила как минимум 11 человек, завели уголовное дело

Ей грозит до двух лет тюрьмы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На врача-инфекциониста, которая заразила как минимум 11 человек, завели уголовное делоНа врача-инфекциониста, которая заразила как минимум 11 человек, завели уголовное делоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На врача-инфекционаста, которая заразила как минимум 11 человек, завели уголовное дело. Имя Ирины Санниковой из Ставрополья обсуждают который день с негодованием. Вместо того, чтобы спасать своих сограждан от заболевания, она сделала все в точности до наоборот.

В начале месяца Санникова по-быстрому тихо слетала на три дня в Испанию – отдохнуть. Улетела 6 марта, вернулась 9. Никому об этом не сказала, несколько дней вела привычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомства, консультировала больных в инфекционной больнице.

17 марта женщине стало плохо и ее экстренно доставили в клинику. Тут-то и выяснилась правда: за границей она подхватила коронавирусную инфекцию COVID-19 и двухстороннее воспаление легких. Женщину даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает kp.ru.

Уголовное дело на Санникову завели не из-за ее диагноза, а за халатность и безответственное поведение, заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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