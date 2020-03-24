Почему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться дома
Пожилым людям во время пандемии коронавируса нужно оставаться дома и не подвергать себя риску заражения, советуют специалисты. Потому что в возрасте 60+ иммунитет ослаблен, а организм более уязвим для проникновения вируса и не способен активно сопротивляться инфекции. Особенно настоятельно врачи советуют поберечь себя людям с заболеваниями из этого списка, сообщает kp.ru:
- сахарный диабет инсулинозависимый;
- хронические болезни легких (астма);
- бронхоэктазия;
- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;
- наличие трансплантированных органов и тканей;
- хроническая болезнь почек;
- злокачественные новообразования;
- перенесшие инфаркт и инсульт.
Режим самоизоляции не касается пациентов третьей клинической группы (онкология).
О пожилых людях могут позаботиться их родные. А если человек один? Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную «горячую линию» по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Телефон горячей линии: 8-800-200-34-11.
ИСТОЧНИК KP.RU