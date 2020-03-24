24 Март 2020 2020-03-24T15:42:36+03:00

Почему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться дома Фото: Мария ЛЕНЦ

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Пожилым людям во время пандемии коронавируса нужно оставаться дома и не подвергать себя риску заражения, советуют специалисты. Потому что в возрасте 60+ иммунитет ослаблен, а организм более уязвим для проникновения вируса и не способен активно сопротивляться инфекции. Особенно настоятельно врачи советуют поберечь себя людям с заболеваниями из этого списка, сообщает kp.ru:

- сахарный диабет инсулинозависимый;

- хронические болезни легких (астма);

- бронхоэктазия;

- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;

- наличие трансплантированных органов и тканей;

- хроническая болезнь почек;

- злокачественные новообразования;

- перенесшие инфаркт и инсульт.

Режим самоизоляции не касается пациентов третьей клинической группы (онкология).

О пожилых людях могут позаботиться их родные. А если человек один? Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную «горячую линию» по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Телефон горячей линии: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU