2020-03-24T15:42:36+03:00
Общество

Почему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться дома

По какому телефону моэно звонить волонтерам для доставки продуктов и медикаментов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Почему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться домаПочему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пожилым людям во время пандемии коронавируса нужно оставаться дома и не подвергать себя риску заражения, советуют специалисты. Потому что в возрасте 60+ иммунитет ослаблен, а организм более уязвим для проникновения вируса и не способен активно сопротивляться инфекции. Особенно настоятельно врачи советуют поберечь себя людям с заболеваниями из этого списка, сообщает kp.ru:

- сахарный диабет инсулинозависимый;

- хронические болезни легких (астма);

- бронхоэктазия;

- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;

- наличие трансплантированных органов и тканей;

- хроническая болезнь почек;

- злокачественные новообразования;

- перенесшие инфаркт и инсульт.

Режим самоизоляции не касается пациентов третьей клинической группы (онкология).

О пожилых людях могут позаботиться их родные. А если человек один? Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную «горячую линию» по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019.

Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Телефон горячей линии: 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее время
В Красноярске проверили качество водопроводной воды
На врача-инфекциониста, которая заразила как минимум 11 человек, завели уголовное дело
Почему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться дома
Выдачу наличных в банкоматах приостановят, но не во всех
«Любитель пожрать все, что нельзя»: в Красноярске спасли кота, который объелся резинок для волос
Красноярский ТРЦ «Планета» заявил в полицию на «заразившуюся» коронавирусом блогершу
Официально: из-за коронавируса в Красноярске закрывают все спортивные и культурно-развлекательные заведения
Жительница Железногорска пыталась помочь больной женщине и лишилась 160 тысяч
В Красноярском крае при столкновении с танкером утонул катер с людьми
Лучшие работы журналистов о победе в Великой Отечественной войне будут отмечены на конкурсе «Сибирь.ПРО»
Замглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работу
В Красноярске закрывается кластер «Радуга»
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
В Красноярске хорек Гарик стал донором крови
В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч
Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 24 марта 2020: в самоизоляции находятся 4622 человека
Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусом
Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничество
В Красноярске 85 медиков БСМП живут прямо на работе
В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.