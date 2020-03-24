Выдачу наличных в банкоматах приостановят, но не во всех

24 Март 2020 2020-03-24T15:17:04+03:00

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Выдачу наличных в банкоматах приостановят. Однако не стоит паниковать – не во всех, а только там, где есть система рециркуляции наличности. То есть когда банкноты, принятые от одного клиента, тут же могут быть выданы другому. Тех терминалов, которые работают только на прием денег, этот запрет не коснется, сообщает kp.ru.

Поскольку деньги могут быть звеном в распространении коронавируса, Банк России призвал кредитные организации соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов. Во-первых, получили деньги от одного клиента, выдержали их у себя не меньше 3 – 4 дней и только после этого выдавать их другому.

Во-вторых, общение с населением – только в масках и перчатках. Плюс дезинфекция, влажная уборка помещения и оборудования. И в-третьих, как раз ограничить выдачу наличных через банкоматы. В Красноярске сейчас практически все платежи за товары и услуги можно выполнить либо картой, либо онлайн. Так что проблем с этим не должно возникнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU