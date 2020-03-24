«Любитель пожрать все, что нельзя»: в Красноярске спасли кота, который объелся резинок для волос

24 Март 2020 2020-03-24T15:10:12+03:00

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«Любитель пожрать всё что НЕЛЬЗЯ (больше никак не обозначить его поведение) вновь на операционном столе...», - пост красноярской ветерираной клиники «Лимпопо» вызывает, конечно, улыбку, но тому самом любителю еще недавно было не весело. Кота привезли хозяева в клинику, как говорится в медкарте, «в угнетённом состоянии с отказом от еды».

- Ему сделали УЗИ, - рассказывают ветеринары. - Которое показало полный желудок, и на следующий день при повторном исследовании картина не изменилась. Решили срочно оперировать, хозяева согласились.

Результат был виден, как говорится, невооруженным глазом. Что же оказалось в желудке у прожорливого коты? Резинки для волос! А в дополнение к резинкам ещё и полиэтилен.

- Огромная просьба! В семьях, где есть любые животные, способные кусать, жевать - приобретать пластиковые контейнеры с зажимами, в которых можно и нужно хранить любые мелочи! Закрывайте мусорные контейнеры крышками и не оставляйте пакеты, после похода в магазины, на столе. Этим вы сможете сохранить здоровье своим питомцам! - советуют ветеринары.

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«Не меньше 1500 граммов, привитый, ждем уже сегодня и последующие дни!!!» - в паблике красноярской ветеринарной клиники «Лимпопо» появилась необычная просьба. У ветеринаров оказалась тяжелая пациентка – самочка-хориха по имени Соня. У нее обнаружили инсулиному. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU