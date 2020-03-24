2020-03-24T15:10:12+03:00
Общество

«Любитель пожрать все, что нельзя»: в Красноярске спасли кота, который объелся резинок для волос

Потребовалась экстренная операция, - ветеринары изумились тому, что нашли в желудке «обжоры»
Дарья ЛАВРИНЕНКО
Поделиться:
УЗИ показало, что у котика полный желудокУЗИ показало, что у котика полный желудокФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

«Любитель пожрать всё что НЕЛЬЗЯ (больше никак не обозначить его поведение) вновь на операционном столе...», - пост красноярской ветерираной клиники «Лимпопо» вызывает, конечно, улыбку, но тому самом любителю еще недавно было не весело. Кота привезли хозяева в клинику, как говорится в медкарте, «в угнетённом состоянии с отказом от еды».

- Ему сделали УЗИ, - рассказывают ветеринары. - Которое показало полный желудок, и на следующий день при повторном исследовании картина не изменилась. Решили срочно оперировать, хозяева согласились.

Результат был виден, как говорится, невооруженным глазом. Что же оказалось в желудке у прожорливого коты? Резинки для волос! А в дополнение к резинкам ещё и полиэтилен.

- Огромная просьба! В семьях, где есть любые животные, способные кусать, жевать - приобретать пластиковые контейнеры с зажимами, в которых можно и нужно хранить любые мелочи! Закрывайте мусорные контейнеры крышками и не оставляйте пакеты, после похода в магазины, на столе. Этим вы сможете сохранить здоровье своим питомцам! - советуют ветеринары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске хорек Гарик стал донором – сдал целых 15 миллилитров крови

«Не меньше 1500 граммов, привитый, ждем уже сегодня и последующие дни!!!» - в паблике красноярской ветеринарной клиники «Лимпопо» появилась необычная просьба. У ветеринаров оказалась тяжелая пациентка – самочка-хориха по имени Соня. У нее обнаружили инсулиному. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее время
В Красноярске проверили качество водопроводной воды
На врача-инфекциониста, которая заразила как минимум 11 человек, завели уголовное дело
Почему пожилым людям во время коронавируса нужно оставаться дома
Выдачу наличных в банкоматах приостановят, но не во всех
«Любитель пожрать все, что нельзя»: в Красноярске спасли кота, который объелся резинок для волос
Красноярский ТРЦ «Планета» заявил в полицию на «заразившуюся» коронавирусом блогершу
Официально: из-за коронавируса в Красноярске закрывают все спортивные и культурно-развлекательные заведения
Жительница Железногорска пыталась помочь больной женщине и лишилась 160 тысяч
В Красноярском крае при столкновении с танкером утонул катер с людьми
Лучшие работы журналистов о победе в Великой Отечественной войне будут отмечены на конкурсе «Сибирь.ПРО»
Замглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работу
В Красноярске закрывается кластер «Радуга»
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
В Красноярске хорек Гарик стал донором крови
В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч
Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 24 марта 2020: в самоизоляции находятся 4622 человека
Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусом
Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничество
В Красноярске 85 медиков БСМП живут прямо на работе
В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.