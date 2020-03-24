2020-03-24T14:45:22+03:00
Общество

Красноярский ТРЦ «Планета» заявил в полицию на «заразившуюся» коронавирусом блогершу

История оказалась неправдой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский ТРЦ «Планета» заявил в полицию на «заразившуюся» коронавирусом блогершуКрасноярский ТРЦ «Планета» заявил в полицию на «заразившуюся» коронавирусом блогершуФото: Мария ЛЕНЦ
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Крупнейший в Красноярске торгово-развлекательный центр «Планета» намерен отстаивать свою репутацию. Администрация ТРЦ обратилась в полицию с обвинениями в адрес местного блогера Марии Г., которая сообщила на своей странице в соцсети, что заразилась коронавирусом. И произошло это якобы в здании «Планеты». Для достоверности девушка даже показала справку, в которой значился диагноз. Она уверяла: никаких других общественных мест она не посещала.

- Факт заболевания опроверг краевой минздрав. В ведомстве нам сообщили, что результаты анализов направляются в Роспотребнадзор и не выдаются на руки пациентам. Кроме этого, при обнаружении инфекции человек в обязательном порядке подлежит госпитализации, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе «Планеты».

Роскомнадзор ужесточает ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусе в СМИ и социальных сетях. Как пример – история жительницы Амурской области, которую ждет штраф до 100 тысяч рублей. Вот и красноярской блогерше грозит не менее суровое наказание.

Добавим, что в «Планете» введены дополнительные меры санитарной безопасности. Там в течение дня проводится дезинфекция общественных зон, установлены дополнительные санитайзеры с антибактериальным гелем для рук. Массовые мероприятия отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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