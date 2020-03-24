2020-03-24T14:28:26+03:00
Общество

Официально: из-за коронавируса в Красноярске закрывают все спортивные и культурно-развлекательные заведения

Такое постановление подписал главный государственный санитарный врач края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из-за коронавируса закрывают все спортивные и культурно-развлекательные заведенияВ Красноярске из-за коронавируса закрывают все спортивные и культурно-развлекательные заведенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев подписал постановление о введении ограничительных мер на территории Красноярска. Начиная с 25 марта 2020 года в городе, по сути, закрываются все спортивные и культурно-развлекательные заведения.

Первый пункт этого документа касается муниципальных учреждений, за работу которых отвечает минспорта края, управление спорта и управление культуры города.Цитируем: «прекратить прием посетителей, а также приостановить проведение спортивных, культурных, зрелищных публичных и иных мероприятий на подведомственных объектах, имеющих в своем составе бассейны и фитнес-центры (фитнес-залы), иные объекты физической культуры и спорта, с массовым посещением людей, включая кружки и секции, в музеях, библиотеках, театрах, кинотеатрах, организациях, осуществляющих развлекательные программы».

Во втором пункте постановления говорится о частных кинотеатрах, детских игровых и спортивных площадках, зон фуд-корта. В том числе тех, которых расположены в торгово-развлекательных центрах.

В случае невыполнения карантинных мер нарушители будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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