Жительница Железногорска пыталась помочь больной женщине и лишилась 160 тысяч
Жительница Железногорска пыталась помощь больной женщине и лишилась 160 тысяч рублей. По своей доброте стала жертвой мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, 34-летняя потерпевшая получила в соцсети личное сообщение от своей знакомой. Та написала примерно такой текст: «моя мама попала в аварию, тяжелые травмы, нужны деньги на срочную операцию».
Потерпевшая даже не сомневалась, что говорит со своей подругой, сразу же согласилась помочь, записала присланный ей номер банковского счета и отправилась к ближайшему банкомату, где и перевела 160 тысяч рублей. И только после этого позвонила подруге и спросила, получила ли та деньги.
А в ответ услышала, что никакой аварии не было и мама подруги жива и здорова. Просто кто-то взломал страницу в социальной сети и разослал фальшивые сообщения. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы.
Остается только добавить, что когда к вам поступают подобные просьбы, в соцсетях или по телефону, сначала нужно убедиться, что вы общаетесь именно со своим знакомым, а не с мошенниками.
ИСТОЧНИК KP.RU