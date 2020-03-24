2020-03-24T13:18:21+03:00
Происшествия

Жительница Железногорска пыталась помочь больной женщине и лишилась 160 тысяч

Как раз тот случай, когда сначала стоило проверить
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Железногорска лишилась 160 тысячЖительница Железногорска лишилась 160 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Железногорска пыталась помощь больной женщине и лишилась 160 тысяч рублей. По своей доброте стала жертвой мошенников. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, 34-летняя потерпевшая получила в соцсети личное сообщение от своей знакомой. Та написала примерно такой текст: «моя мама попала в аварию, тяжелые травмы, нужны деньги на срочную операцию».

Потерпевшая даже не сомневалась, что говорит со своей подругой, сразу же согласилась помочь, записала присланный ей номер банковского счета и отправилась к ближайшему банкомату, где и перевела 160 тысяч рублей. И только после этого позвонила подруге и спросила, получила ли та деньги.

А в ответ услышала, что никакой аварии не было и мама подруги жива и здорова. Просто кто-то взломал страницу в социальной сети и разослал фальшивые сообщения. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы.

Остается только добавить, что когда к вам поступают подобные просьбы, в соцсетях или по телефону, сначала нужно убедиться, что вы общаетесь именно со своим знакомым, а не с мошенниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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