Лучшие работы журналистов о победе в Великой Отечественной войне будут отмечены на конкурсе «Сибирь.ПРО»

24 Март 2020 2020-03-24T10:49:16+03:00

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Текущий 2020-й год объявлен в России Годом памяти и славы, ведь страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Именно этой теме посвящена номинация «Сибирская гвардия», специально открытая в рамках ежегодного межрегионального журналистского конкурса «Сибирь.ПРО». В номинации вручается премия генерального партнера проекта – компании «Норникель». А перед участниками конкурса стоит задача – сохранить через публикации или через эфир для будущих поколений память о том, какой ценой досталась нашему народу Победа в войне.

Конкурс журналистских работ «Сибирь.ПРО» проводится вот уже 15-й раз. Год для него юбилейный, в нем принимают участие пера и слова из всех регионов Сибирского федерального округа. Вместе с «Норникелем» партнерами конкурса выступают такие крупные предприятия, как филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком», энергохолдинг «Россети Сибирь», ЗАО «Эвалар» и другие. Поддержку оказывает полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО.

Тема нынешнего конкурса «Сибирь.ПРО» - «НацПРОект». Неизменными остаются номинации «Демографическая ПРОгрессия», «Наука и образование», «Здоровье», «АгроПРО», «Свой дом».

Партнеры конкурса учредили свои номинации, в них они будут определять победителей и вручать премии. Так, победа в номинации «Энергия ПРОрыва» от полномочного представителя достанется автору материала или серии материалов о реализации на территории СФО приоритетных экономических задач. Группа «Сибантрацит» вручает награды в номинациях «Наука и образование» и «Горный ПРОфиль». «Россети Сибирь» - в номинации «Надежная энергетика». Компания «СУЭК-Кузбасс» - «ПРО КСО и благотворительность». Сибирский банк ПАО Сбербанк учредил номинацию «Финансовый воПРОс». И так далее.

Об условиях конкурса «Сибирь.ПРО»: в нем могут принять журналисты печатных, электронных и интернет-СМИ, а также информационных агентств СФО. К рассмотрению принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года включительно. Оставить заявку можно на сайте sibirpro.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU