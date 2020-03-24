2020-03-24T10:49:57+03:00
Общество

Замглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работу

Депутат Горсовета просит провести проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Замглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работуЗамглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Заместитель главы Красноярска Ринат Шадрин после отдыха за границей отправился не в карантин, а на работу. Об этом сообщил депутат Горсовета Роман Крастелев сегодня, 24 марта, на внеочередной сессии. «По полученной мной от сотрудников администрации информации заместитель Главы города Шадрин 17 марта вернулся из Европы, а 18 марта уже вышел на работу». Таким образом, считает депутат, чиновник нарушил режим самоизоляции. Поэтому он и обратился к прокурору провести проверку по данному факту.

Правда, затем последовало уточнение, что вице-мэр отдыхал не в Европе, а в индийском городе Гоа. Ситуация с коронавирусом там не такая напряженная. Однако сути дела это не меняет: по распоряжению главного санитарного врача от 19 марта, все россияне, которые возвращаются домой из-за рубежа, должны в обязательном порядке уйти на карантин и сделать тест на коронавирус.

АКТУАЛЬНО

Как изменилась жизнь красноярцев из-за эпидемии коронавируса?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие работы журналистов о победе в Великой Отечественной войне будут отмечены на конкурсе «Сибирь.ПРО»
Замглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работу
В Красноярске закрывается кластер «Радуга»
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
В Красноярске хорек Гарик стал донором крови
В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч
Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 24 марта 2020: в самоизоляции находятся 4622 человека
Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусом
Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничество
В Красноярске 85 медиков БСМП живут прямо на работе
В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.