Замглавы Красноярска после отдыха за границей вместо карантина вышел на работу

24 Март 2020 2020-03-24T10:49:57+03:00

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Заместитель главы Красноярска Ринат Шадрин после отдыха за границей отправился не в карантин, а на работу. Об этом сообщил депутат Горсовета Роман Крастелев сегодня, 24 марта, на внеочередной сессии. «По полученной мной от сотрудников администрации информации заместитель Главы города Шадрин 17 марта вернулся из Европы, а 18 марта уже вышел на работу». Таким образом, считает депутат, чиновник нарушил режим самоизоляции. Поэтому он и обратился к прокурору провести проверку по данному факту.

Правда, затем последовало уточнение, что вице-мэр отдыхал не в Европе, а в индийском городе Гоа. Ситуация с коронавирусом там не такая напряженная. Однако сути дела это не меняет: по распоряжению главного санитарного врача от 19 марта, все россияне, которые возвращаются домой из-за рубежа, должны в обязательном порядке уйти на карантин и сделать тест на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU