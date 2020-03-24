24 Март 2020 2020-03-24T10:48:42+03:00

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В Красноярске закрывается кластер «Радуга». Об этом администрация сообщила на своей странице в «Инстаграме». Причины все те же, что для других культурных и спортивных учреждений – коронавирус.

«Друзья, в качестве дополнительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции министерством спорта Красноярского края принято решение с 24 марта приостановить тренировочный процесс и оказание услуг населению на краевых спортивных сооружениях. В связи с этим МСК «Радуга» с сегодняшнего дня будет закрыт» - говорится в сообщении.

Что и говорить, для многих красноярцев это неприятная новость. В комментариях они пишут, что хотелось бы еще покататься на лыжах, пока есть последний снег, или покупаться в бассейне. Но – карантин, так карантин.

Добавим, что также с 24 марта закрыты и другие спортивные сооружения: КГАУ «РЦСС», «Академия биатлона», комплекс «Сопка», «Арена. Север», «Кристалл арена», «Локомотив», ФСЦ «Надежда».

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ИСТОЧНИК KP.RU