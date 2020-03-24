В Красноярске хорек Гарик стал донором крови
В Красноярской ветеринарной клинике «Лимпопо» лечат не только привычных всем питомцев – собак и кошек. Принимают здесь и таких пациентов, которые считаются экзотичными. И при этом проводят уникальные операции.
Пару дней назад ветеринары объявили поиск донора для самочки хорька по имени Соня. У девочки тяжелое заболевание, ей нужна была кровь, разумеется, только хорячья. Таких животных в Красноярске не так и мало, но не всякий ведь владелец откликнется из опасения, чтобы не подвергать стрессу своего питомца. К тому же к потенциальному донору тоже были свои требования: вес не меньше 1500 граммов, привитый.
К счастью, донор нашелся быстро: мальчишку зовут Гарик. У него шприцом взяли кровь (должно быть не более 10 – 15 мл), затем накормили печенью (можно говяжью или куриную) и отправили домой восстанавливаться. А Соне сделали переливание.
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ИСТОЧНИК KP.RU