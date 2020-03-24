2020-03-24T10:52:56+03:00
Дом. Семья

В Красноярске хорек Гарик стал донором крови

Его помощь понадобилась самочке Соне
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярской ветеринарной клинике сделали переливание крови больной самочке хорька. Фото: "Лимпопо"В красноярской ветеринарной клинике сделали переливание крови больной самочке хорька. Фото: "Лимпопо"
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В Красноярской ветеринарной клинике «Лимпопо» лечат не только привычных всем питомцев – собак и кошек. Принимают здесь и таких пациентов, которые считаются экзотичными. И при этом проводят уникальные операции.

Пару дней назад ветеринары объявили поиск донора для самочки хорька по имени Соня. У девочки тяжелое заболевание, ей нужна была кровь, разумеется, только хорячья. Таких животных в Красноярске не так и мало, но не всякий ведь владелец откликнется из опасения, чтобы не подвергать стрессу своего питомца. К тому же к потенциальному донору тоже были свои требования: вес не меньше 1500 граммов, привитый.

К счастью, донор нашелся быстро: мальчишку зовут Гарик. У него шприцом взяли кровь (должно быть не более 10 – 15 мл), затем накормили печенью (можно говяжью или куриную) и отправили домой восстанавливаться. А Соне сделали переливание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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