Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 24 марта 2020: в самоизоляции находятся 4622 человека

24 Март 2020 2020-03-24T05:58:40+03:00

В Красноярске на 24 марта 2020: в самоизоляции находятся 4622 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

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Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 24 марта составляет 4622 человека. Прирост за сутки составляет 797 человек. Все они находятся под медицинским наблюдением на дому. Режим изоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с того момента, как они пересекли границу Российской Федерации. Такие данные приводит краевой Роспотребнадзор в своей ежеутренней сводке.

По информации краевого минздрава официально подтвержденное количество заболевших составляет 6 человек. Таким образом, регион занимает шестое место (вместе с Татарстаном и Нижегородской областью) по количеству заболевших.

Добавим, что на обязательный карантин направляются все красноярцы, вернувшиеся из из-за границы. Начиная с 23 марта аэропорт «Красноярск» не принимает международных рейсов.

Напоминаем телефон горячей Роспотребнадзора, по которому можно получить всю исчерпывающую информацию относительно того, как вести себя при подозрении на коронавирус: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU