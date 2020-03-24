2020-03-24T05:04:18+03:00
Общество

Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусом

Губернатор края не исключает, что цифра может быть больше
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусомКрасноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусом – таковы данные на 23 марта. На первом месте Москва (191 случай), затем Московская область (35), Санкт-Петербург (16). В Свердловской и Самарской областях – по 9 больных, по 7 – в Калининградской, Кировской областях и в Республике Саха (Якутия). В Красноярском крае, Татарстане и в Нижегородской области – по 6 человек.

При этом на заседании правительства Красноярского края губернатор Александр Усс сообщил, что реальная цифра по заболеваемости может быть выше. Все зависит от сознательности людей, но некоторые просто не торопятся обращаться к медикам и уходить на карантин.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, глава региона поставил задачу в самое ближайшее время подготовить предложения по введению дополнительных мер профилактического карантинного порядка, чтобы максимально ограничить распространение заболевания среди населения.

- Мы не должны допустить резкого всплеска заболеваний, для того чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Она будет работать прежде всего на людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи, - пожилых, граждан с ослабленным иммунитетом и так далее. Мы должны усилить работу по переводу этой категории людей на режим самоизоляции, чтобы снизить до минимума возможный риск заражения. Мы обязаны усилить разъяснительную работу с гражданами, которые должны быть предупреждены о необходимости действовать сообща, чтобы пройти этот сложный период с минимальным напряжением и с минимальными потерями, - подчеркнул Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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