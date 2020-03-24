2020-03-24T04:50:36+03:00
Происшествия

Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничество

Хотел нажиться на браконьерах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничествоСотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничествоФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничество. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, речь идет о госинспекторе, теперь уже бывшем, Саяно-Шушенского природного биосферного заповедника.

Год назад, весной 2019-го осужденный проводил рейды на территории. Он руководил патрульной группой, которая задержала жителя Тувы с двумя сыновьями. Мужчин поймали с поличным, когда они занимались браконьерством. Бывший инспектор решил воспользоваться случаем и сообщил старшему охотнику, что может избавить его и сыновей от уголовной ответственности. Не бескорыстно, разумеется, а за «скромную» плату в 100 тысяч рублей. Житель Тувы передал ему деньги. Но вскоре об этом стало известно.

Суд учел обстоятельства, смягчающие вину бывшего госинспектора. За мошенничество с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба ему вынесли приговор: 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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