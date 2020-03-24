2020-03-24T04:08:33+03:00
Общество

В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.

За неделю красноярцы 47 раз пожаловались на горячую линию министерства экологии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За неделю, с 16 по 22 марта, красноярцы 47 раз пожаловались на горячую линию министерства экологии края. Передвижная эколаборатория выезжала 22 раза. Замеры проводились во всех районах города. Специалисты сделали 383 отбора проб атмосферного воздуха. Зафиксировано превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации бенз(а)пирена.

Добавим, что в краевую наблюдательную сеть входят 12 автоматизированных постов наблюдения и 3 передвижные эколаборатории. С начала года ими был зафиксирован повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ в 48 случаях, что составляет 0,1 % от общего числа отобранных проб.

Напомним телефон горячей линии, куда можно пожаловаться на нарушения природоохранного законодательства: 8-800-20-11-116, (391) 212-17-06. Инспекторы ведомства и передвижная эколаборатория работают круглосуточно. А информацию о состоянии окружающей среды можно узнать в приложении krasecology и на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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