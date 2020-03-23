Смертельный коронавирус был создан американцами еще пять лет назад

23 Март 2020 2020-03-23T16:11:29+03:00

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Смертельный коронавирус, который стремительно распространяется по планете, был создан в США еще в 2015-м году. Главное доказательство тому – отчет, опубликованный авторами в британском журнале Nature, сообщает kp.ru. А в нем рецепт COVID-19: он появился, когда скрестили два вируса: атипичной пневмонии и летучих мышей в Китае.

- Гибридный вирус (химера) инфицирует дыхательные пути человека, - заключают ученые. И дальше ссылаются на авторитета - вирусолога парижского Института Пастера Саймона Уэйна-Хобсона. Тот был уверен: «если опасный вирус вырвется, траектория будет непредсказуема».

В финале заметки один из соавторов, исследователь инфекционных заболеваний из университета Северной Каролины Ральф Баррик заявляет: продолжение следует. Он будет изучать новый вирус на приматах. Тогда как первые опыты практиковал с коллегами… из китайского Уханя.

К сведению, генетический код вируса, созданного Барриком, все еще не опубликован. Ну а его товарищи из американского университета заверяют: от COVID-19 он отличается на 6000 нуклеотидов. То есть между ними общего не так уж много.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Кстати, статью до сих пор можно прочитать на сайте Nature, ее не убрали. Правда, на днях перед текстом появилось короткое замечание – от редакторов. «Считаем, что статья может использоваться как основа для непроверенных теорий, вызывающих COVID-19. Но доказательств, что это верно, нет». По мнению ученых, вероятнее источником коронавируса являются животные

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ИСТОЧНИК KP.RU