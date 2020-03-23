2020-03-23T15:26:01+03:00
Происшествия

Мужчина с ножом надругался над 15-летней падчерицей в Хакасии

Теперь ему грозит серьезный срок
Ася ЖУКОВА
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Мужчина с ножом надругался над 15-летней падчерицей в Хакасии.Мужчина с ножом надругался над 15-летней падчерицей в Хакасии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии пьяный отчим надругался над 15-летней девушкой. За это он может сесть на 15 лет, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

- Все случилось вечером 12 декабря 2019 года в одном из сел Бейского района, - пояснили следователи. – Обвиняемый, мужчина 42 лет, в нетрезвом состоянии на своем автомобиле вывез падчерицу за село, где угрожая ножом, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Когда обо всем стало известно, на отчима завели уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера». Сейчас расследование уже завершено, собрано достаточно доказательств. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Бейский районный суд.

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Сообщается, что страшную находку в районе местного драмтеатра обнаружили полицейские во время обычного обхода. Маленькое тельце новорожденного мальчика было завернуто в полиэтиленовый пакет. По внешним признакам малыш был здоров и родился в срок. Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить причины смерти ребенка (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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