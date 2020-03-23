2020-03-23T15:01:43+03:00
Политика

Попавшая в карантин из-за коронавируса Барбара Брыльска борется с раком

78-летнюю актрису поддерживает сын
Ася ЖУКОВА
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Попавшая в карантин из-за коронавируса Барбара Брыльска борется с раком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.Попавшая в карантин из-за коронавируса Барбара Брыльска борется с раком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
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Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска в последнее время сражается с онкологией. По информации сразу нескольких изданий, у польской актрисы обнаружили рак языка.

Корреспонденту kp.ru удалось дозвониться до пани Барбары в Варшаве, чтобы узнать, как она себя чувствует. Как оказалось, актриса попала в карантин.

- Сижу дома, у нас тоже коронавирус, - пояснила 78-летняя Брыльска. – Не выхожу даже за продуктами, все приносит сын. Но я не паникую, считаю, это необходимая мера, все переживем.

О страшном диагнозе, который поставили ей врачи, звезда рассказывать не стала. «К чему? Это только мое», - вздохнула она.

Пожелаем любимой актрисе выздоровления и долгих лет жизни!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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