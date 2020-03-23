В Красноярске ищут свидетелей смертельного наезда

23 Март 2020 2020-03-23T14:39:56+03:00

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В Красноярске разыскивают очевидцев смертельного ДТП на проспекте Котельникова,9, строение один. Все случилось в 5.25 утра 21 марта, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по краю:

- Водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, идущего по краю дороги в попутном направлении. От травм пешеход скончался на месте аварии. Водитель скрылся.

КОНКРЕТНО

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В Красноярске «Lexus» насмерть сбил 60-летнего пешехода

На левобережье Красноярска 21 марта под колесами иномарки погиб пешеход. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Позже эту информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

ДТП произошло поздно вечером в районе дома №77 на проспекте Свободный. 60-летний мужчина пытался перебежать дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, когда его сбил «Lexus». От полученных травм пешеход скончался на месте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU