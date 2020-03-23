2020-03-23T14:39:56+03:00
Происшествия

В Красноярске ищут свидетелей смертельного наезда

Он случился на проспекте Котельникова [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске ищут свидетелей смертельного наезда. Фото: ГИБДД24.В Красноярске ищут свидетелей смертельного наезда. Фото: ГИБДД24.
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В Красноярске разыскивают очевидцев смертельного ДТП на проспекте Котельникова,9, строение один. Все случилось в 5.25 утра 21 марта, сообщили в пресс-службе ГИБДД России по краю:

- Водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, идущего по краю дороги в попутном направлении. От травм пешеход скончался на месте аварии. Водитель скрылся.

КОНКРЕТНО

Если вы видели это ДТП или располагаете записью видеорегистратора, звоните по номеру 226 83 76 или оставьте личное сообщение в группе.

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На левобережье Красноярска 21 марта под колесами иномарки погиб пешеход. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Позже эту информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

ДТП произошло поздно вечером в районе дома №77 на проспекте Свободный. 60-летний мужчина пытался перебежать дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода, когда его сбил «Lexus». От полученных травм пешеход скончался на месте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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