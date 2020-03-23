2020-03-23T14:25:33+03:00
Общество

Общественный транспорт в Красноярске будет работать до 21 часа

Из-за уменьшения количества пассажиров
Ася ЖУКОВА
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Общественный транспорт в Красноярске будет работать до 21 часа.Общественный транспорт в Красноярске будет работать до 21 часа.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Не самая радостная новость для тех, кто пользуется общественным транспортом. С 25 марта все автобусы, троллейбусы и трамваи в Красноярске будут отправляться в последний рейс в 21.00, предупредили в пресс-службе администрации города. Причина – значительное сокращение количества пассажиров.

По данным департамента транспорта, сейчас из-за распространения коронавируса многие предпочли пересесть в такси или личные авто. Как вариант – доходят до работы/дома пешком.

- За последние две недели пассажиропоток на большинстве маршрутов снизился на 45%, - поясняет заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко. – Поэтому нам пришлось пойти на вынужденный шаг - сократить вечерние рейсы. Отметим, что количество автобусов, троллейбусов и трамваев в утренние и вечерние часы пик не изменится. Что касается движения днем, в межпиковое время, решение о его возможной корректировке будет принято после анализа пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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