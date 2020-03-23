2020-03-23T13:14:22+03:00
Происшествия

Шокирующее видео массового побега рецидивистов из изолятора в Туве опубликовал СК

Чтобы скрыться, один ударил охранника в лицо ножом [видео]
Ася ЖУКОВА
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Шокирующее видео массового побега рецидивистов из изолятора в Туве опубликовал СК.Шокирующее видео массового побега рецидивистов из изолятора в Туве опубликовал СК.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Массовый побег рецидивистов из изолятора временного содержания в Туве попал на видео. На днях уголовное дело по статьям «Побег» и «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти» направили в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по республике.

Напомним, все случилось 14 апреля 2019 года около 11 часов утра в ИВС села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

- 32-летний мужчина, которому дали 7 лет за разбой, подозвал дежурного и попросил вывести его в камеру хранения. Вместе с ним вышел и 30-летний сокамерник. Кстати, оба были не раз судимы, поясняют в СК.

Тува, массовый побег из изолятора.Видео: СК России.

Оказавшись в камере, подельники набросились на дежурного. Один начал его душить, тот потерял сознание. Но в какой-то момент очнулся, и второй несколько раз ударил его ножом по лицу и тело, а потом ногами по голове. Дежурный опять отключился, и нападавшие достали у него из кармана связку ключей.

Скрылись сами, а по дороге открыли несколько камер. В результате побег совершили еще семь человек. Потом на каждого завели уголовное дело, все получили сроки.

А недавно было завершено расследование и дело «организаторов». Обоим грозят серьезные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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